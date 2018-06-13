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سبب غياب وليد سليمان عن مران الأهلي

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 05:02 ص
سبب غياب وليد سليمان عن مران الأهلي
وليد سليمان
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

غاب وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غاب عن تدريبات الفريق التي أقيمت على ملعب التتش، استعدادًا للموسم الجديد، ومواجهة تاون شيب البوتسواني، في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

 

وحصل «سليمان» على إذن من الجهاز الفني بالغياب لظروف خاصة، على أن ينتظم غدًا في مران الفريق.

 

وأدى الأهلي تدريباته، مساء الثلاثاء، على ملعب التتش، تحت إشراف محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة.

المزيد عن: وليد سليمان رياضة تاون شيب الاهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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