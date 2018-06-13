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فحص طبي لـ"باسم علي".. اليوم

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 04:59 ص
فحص طبي لـباسم علي.. اليوم
باسم علي
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

 

سيخضع باسم علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل مران اليوم، الأربعاء، لتحديد موعد مشاركته في المران الجماعي.

 

وأكّد الجهاز الطبي تحسّن حالة اللاعب، واقتراب موعد ظهوره في التدريبات الجماعية، بعد أن أدى تدريبات بالكرة يوم أمس، الثلاثاء، على ملعب التتش خلال مران الفريق.

 

وأدى باسم، خلال الفترة الماضية، برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

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