ياسر سامي يحتفل بانتهاء تصوير "نسر الصعيد" (صور)





احتفل فريق عمل مسلسل "نسر الصعيد" باخر يوم تصوير الذى انتهي في ديكور العمل بمنزل النجم محمد رمضان بأرض الفنان أشرف عبد الباقى بالصليبة.





وحضر كل نجوم العمل آخر يوم تصوير إلى أن انتهى آخر مشهد وقال المخرج ياسر سامي للعمل "فركش".



