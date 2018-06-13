محمد عواد يوجه رسالة لجماهير الإسماعيلي: "متزعلوش مني"

وجه محمد عواد حارس مرمي الإسماعيلي المنتقل حديثًا للوحدة السعودي على سبيل الاعارة، رسالة لجماهير الدراويش بعد رحيله عن الفريق والانتقال للدوري السعودي.

وقال "عواد" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "رسالتي لجماهير الإسماعيلي "متزعلوش مني"، كان يجب أن أتخذ هذه الخطوة حاليًا لتأمين مستقبلي".

وأضاف: "في الإسماعيلية كان يرغبون في احترافي خارج مصر، ولكن الاحتراف في الدوريات الأوروبية يشترط مشاركتي في عدد كبير من المباريات الدولية مع المنتخب الوطني وذلك لا يتوفر حاليًا".

وأضاف: "فضلت الإنتقال للدوري السعودي من أجل الحصول علي فرصة للإحتراف الأوروبي".

وتابع: "قدمت أفضل ما لدي في هذا الموسم، سعفان الصغير أكثر المدافعين عني وكان حزينًا للغاية لعدم إنضمامي للمنتخب وأشكره على كل ما قدمه معي في الفترة الماضية".

وأتم: "من حقي البحث عن تأمين مستقبلي ماديًا وتحقيق الاستفادة المالية للإسماعيلي..ومش عايز جماهير الإسماعيلي "تزعل مني"، وسوف أعود بعد إنتهاء إعارتي".