معلق رياضي روسي: أمتع اللاعبين المصريين هو محمد صلاح
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 05:50 ص
نعيم يوسف
قال المعلق الرياضي الروسي سيرجي خاخلوف، إن مباريات كأس العالم ستكون ممتعة، وإن بلاده لأول مرة ستشاهد بطولة كرة القدم الأولى في العالم على أرضنا.
وأضاف "خاخلوف"، في برنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد، أن مدينة فولجو جراد واستادها الذي سيستضيف مباراة مصر والسعودية، تنتظر بطولة كأس العالم بفارغ الصبر.
وأكد أن المدينة بها مشجعين لمصر وتونس وإنجلترا، وروسيا، وأن أمتع اللاعبين المصريين هو محمد صلاح.
وأضاف "خاخلوف"، في برنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد، أن مدينة فولجو جراد واستادها الذي سيستضيف مباراة مصر والسعودية، تنتظر بطولة كأس العالم بفارغ الصبر.
وأكد أن المدينة بها مشجعين لمصر وتونس وإنجلترا، وروسيا، وأن أمتع اللاعبين المصريين هو محمد صلاح.
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