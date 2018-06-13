جونيور أجايي يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي

أدى جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية، على هامش مران الفريق، الذي أقيم على ملعب التتش، مساء الثلاثاء.

وتواجد «أجايي» في «الجيم» لأداء حصة تدريبية، واستكمل تدريباته على ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

كما خضع محمد فخري، لاعب فريق الشباب، لبرنامج تأهيلي.

ويستعد الأهلي لانطلاق الموسم الجديد، ومواجهة «تاون شيب» البوتسواني، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.