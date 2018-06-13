تعرف على موعد مباراة افتتاح منافسات كأس العالم روسيا 2018

يأمل المنتخب السعودي، في تقديم بطولة جيدة في كأس العالم بروسيا 2018، خاصة أنه سيخوض المباراة الافتتاحية أمام منتخب روسيا، يوم الخميس 14 يونيو، في الساعة 5 مساءً.

وسوف يبدأ المنتخب السعودي مبارياته في هذه البطولة، يوم 14 يونيو بمدينة موسكو أمام منتخب روسيا صاحب الأرض والجمهور في هذه النسخة من البطولة.

بينما ستكون المواجهة الثانية يوم 20 يونيو أمام منتخب الأوروجواي الأوفر حظا في هذه المجموعة.

وسيختتم منتخب السعودية مبارياته بالمجموعة يوم 25 يونيو، بمواجهة شقيقتها منتخب مصر وصيف إفريقيا 2017.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت، عن إذاعة جميع مباريات كأس العالم في روسيا 2018 عبر قنواتها الرياضية.

وتعد هذه المباراة هي الافتتاحية لبطولة كأس العالم والذي يقام في روسيا، والتي تقع في المجموعة الأولى بالمونديال.