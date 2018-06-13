عودة ابن إنجي المقدم في "ليالي أوجيني"













عاد ابن "صوفيا" التي تجسد دورها الفنانة إنجى المقدم، في مسلسل :"ليالي أوجيني" من إيطاليا، بعدما كانت فقدت الأمل واعتقدت أنه توفى فى الحرب، إلا أنها فوجئت أثناء تقديمها الطعام للزبائن بابنها أمامها بعد غياب.وبدأت أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل بمواجهه "كريمان" أمينه خليل، لحبيبها الدكتور "فريد" ظافر العابدين، بإتهام "لولا" نادين له بإجهاض إبنها منه، حيث أنكر "فريد" هذا الاتهام، وأكد لها أن "لولا" تدعى عليه هذا الأمر كذبًا.مسلسل "ليالي أوجيني" يقوم ببطولته الفنان ظافر العابدين، أمينة خليل، كارمن بصيص، مراد مكرم، نادين والعمل من إخراج هانى خليفة.