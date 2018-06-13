غرق أخوين وابن شقيقتهما في مياه النيل ببني سويف

غرق أخوين وأبن شقيقتهما، الثلاثاء، بمياه نهر النيل امام قرية ملاحية سعيد جعفر، التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف وتمكنت قوات الانقاذ النهرى من انتشال جثة احدهم وجارى البحث عن الجثتين الاخرتين.



تلقى مركز شرطة ببا إخطارا من وحدة الانقاذ النهرى بالحماية المدنية ببنى سويف يفيد غرق، كلًأ من: مصطفى أحمد عبدالعظيم، 28سنة وشقيقه "على ـ 17 سنة" وابن شقيقتهما "كريم أحمد "13 سنة، جميعهم يقيمون قرية اهوه بمركز بنى سويف، أثناء الاستحمام فى نهر النيل وتم العثور على جثة الثاني وتواصل قوات الانقاذ البحث عن جثتى الأول والثالث.

