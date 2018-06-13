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كوبر يتناول "الفتة والملوخية" في برنامج ''من روسيا مع التحية'' (فيديو)

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 03:26 ص
كوبر يتناول الفتة والملوخية في برنامج ''من روسيا مع التحية'' (فيديو)
كوبر يتناول الفتة
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محمد مرعي
 

يستعد منتخب مصر الأول، تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، لمواجهة أوروجواي، بعد غد الجمعة، في افتتاح مشوار الفريقين، بنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

 

الأرجنتيني كوبر ظهر بصحبة جهازه الفني في برنامج "من روسيا مع التحية، الذي يقدمه كل من مهيب عبد الهادي ورزان مغربي، وهوم يتناولون "الفتة والملوخية"، وذلك قبل ساعات من انطلاق منافسات المونديال.

 

 

المزيد عن: هيكتور كوبر مهيب عبد الهادي رياضة رزان مغربي جهاز كوبر الملوخية الفتة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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