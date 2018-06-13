كوبر يتناول "الفتة والملوخية" في برنامج ''من روسيا مع التحية'' (فيديو)

يستعد منتخب مصر الأول، تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، لمواجهة أوروجواي، بعد غد الجمعة، في افتتاح مشوار الفريقين، بنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

الأرجنتيني كوبر ظهر بصحبة جهازه الفني في برنامج "من روسيا مع التحية، الذي يقدمه كل من مهيب عبد الهادي ورزان مغربي، وهوم يتناولون "الفتة والملوخية"، وذلك قبل ساعات من انطلاق منافسات المونديال.