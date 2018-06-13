ربة منزل تشنق نفسها بسبب أزمة نفسية في بني سويف

قامت ربة منزل بشنق نفسها داخل منزلها بقرية قمبش الحمراء بمركز ببا بمحافظة بنى سويف، بسبب مرورها بحالة نفسية.



وكان اللواء جرير مصطفى، مدير الأمن، تلقى إخطارا من اللواء ممدوح ابوزيد، مدير البحث الجنائى، بقيام «كريمة.ن.ز، 19 سنة، ربة منزل بشنق نفسها وبالانتقال والفحص تبين وجود الجثة داخل غرفة المنزل وبها أثار خنق وسحجات حول الرقبة وقررت والدة ربة المنزل أن نجلتها انتحرت عن طريق ربط رقبتها بطرحة في سقف الطابق الثانى بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة اعتقادا منها تفضيل الأسرة لشقيقتها الكبرى عنها وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة تبين وجود أثار خنق حول الرقبة وخروج اللسان من الفم وتم تحرير محضر بالواقعة.



وأمر المستشار عماد على، المحامى العام لنيابات بنى سويف، نقل الجثة إلى مستشفى بنى سويف العام، وانتداب الطبيب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية على جثة المتوفاة لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة والتصريح بالدفن عقب التشريح، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

