محمد محمود عبد العزيز عن أغنية "أنا ابن أبويا": "أنتجتها ومبسمعهاش"
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 03:24 ص
نعيم يوسف
قال الفنان محمد محمود عبد العزيز، منتج مسلسل "رحيم"، إنه لا يستطيع الاستماع لأغنية "أنا ابن أبويا"، التي عرضت في المسلسل، لأنها تذكره بوالده الراحل.
وأضاف "عبد العزيز"، في لقاء مع برنامج العاشرة مساء، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة دريم الفضائية: "أنتجتها ومبسمعهاش".
وتابع منتج المسلسل، أنه مقتنع بهذه الأغنية جدًا، ولكنه لا يستطيع مشاهدتها، لافتًا إلى أنه لم يستطع الاستماع لها سواء في المونتاج، أو عند إذاعة الحلقة.
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