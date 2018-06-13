مركز شباب المحسمة يفوز بنهائي الدورة الرمضانية في الإسماعيلية

استطاع فريق مركز شباب المحسمة المحطة الفوز علي مركز شباب الكيلانية بضربات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة الختامية من الدورة الرمضانية بالإسماعيلية.

ودعا هاني علي رئيس مركز شباب المحسمة المحطة، القيادات بمحافظة الإسماعيلية لحضور نهائي دورة الصداقة.

وتواجد في النهائي أحمد بدران نائب الدائرة والعقيد أحمد شعيب والدكتور سامي هاشن نائبا الاسماعيلية، والدكتور محمد الزغبي رئيس جامعة قناة السويس السابق، ورئيس مجلس إدارة منطقة الإسماعيلية لكرة القدم، والسيد نبيل عبد السلام نقيب المحاميين.