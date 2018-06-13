ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مركز شباب المحسمة يفوز بنهائي الدورة الرمضانية في الإسماعيلية

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 02:58 ص
مركز شباب المحسمة يفوز بنهائي الدورة الرمضانية في الإسماعيلية
دورة رمضانية
طباعة
شيماء أمين
 

 

استطاع فريق مركز شباب المحسمة المحطة الفوز علي مركز شباب الكيلانية بضربات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة الختامية من الدورة الرمضانية بالإسماعيلية.

 

ودعا هاني علي رئيس مركز شباب المحسمة المحطة، القيادات بمحافظة الإسماعيلية لحضور نهائي دورة الصداقة.

 

وتواجد في النهائي أحمد بدران نائب الدائرة والعقيد أحمد شعيب والدكتور سامي هاشن نائبا الاسماعيلية، والدكتور محمد الزغبي رئيس جامعة قناة السويس السابق، ورئيس مجلس إدارة منطقة الإسماعيلية لكرة القدم، والسيد نبيل عبد السلام نقيب المحاميين.

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي الدرجة B
باليرمو
-
x
20:30
-
فروسينوني
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/13/2018 3:00:03 AM