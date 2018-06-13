نيك جوناس وبريانكا شوبرا يؤكدان علاقتهما في أول ظهور رسمي لهما معا





جرت العادة في هوليوود أن تشهد العديد من العلاقات العاطفية التي تتحدى فارق العمر بين الطرفين خاصة حينما يكون لصالح الرجل وليس المرأة.





فهناك النجم هيو جاكمن الذي يصغر عن زوجته بنحو 15 عام، وليام بين الذي يصغر عن حبيبته شيريل بنحو 14 عام، واليوم تظهر قصة رومانسية جديدة بين ثنائي هم نيكو جوناس المغني الأمريكي الشاب من فرقة جوناس بروزر، ونجمة بوليوود بريانكا شوبرا.









وأكد الثنائي أخيرا علاقتهما العاطفية بظهورهما معا للمرة الأولى في مدينة لوس أنجلوس أثناء توجههما لقضاء ليلة رومانسية معا.











