عاجل.. علي معلول مهدد بالغياب عن تونس أمام إنجلترا بعد تجدد إصابته

تلقى المنتخب التونسي ضربة قوية، بعد تجدد إصابة ظهيره الأيسر، علي معلول، لاعب الأهلي، على خلفية مشاركته مع نسور قرطاج أمام إسبانيا في الودية الأخيرة للمنتخبين استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

وقال مراسل شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، والمتواجد في روسيا: "إصابة علي معلول تجددت في معسكر تونس".

وتابع: " علي معلول قد لا يلحق بمباراة تونس أمام إنجلترا يوم الإثنين المقبل في افتتاح منافسات المجموعة التي تضم كل من بنما وبلجيكا أيضا".