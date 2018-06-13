مفاجأة "رحيم" للمشاهدين.. أحمد زاهر صاحب الصوت الغامض الذي يهدد نور اللبنانية (فيديو)





كشفت أحداث الحلقة الـ 28 من مسلسل "رحيم" للنجم ياسر جلال، النقاب عن أن الفنان أحمد زاهر هو صاحب الصوت الغامض الذي كان يهدد نور اللبنانية "داليا" طيلة الحلقات الماضية.





واعترف زاهر، الذي يؤدي شخصية "ميجيو" أنه من قام بدس "البودرة" في مكتبها وهو السبب وراء اتهامها بحيازة المخدرات.

"رحيم" بطولة ياسر جلال، نور، طارق عبدالعزيز، محمد رياض، ويرصد المسلسل قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري.



"رحيم" رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.





والمسلسل بطولة ياسر جلال، نور، طارق عبد العزيز، محمد رياض، ودينا ونخبة أخرى من نجوم الفن.



















