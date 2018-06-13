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تشييع جثمان والدة تامر عبد المنعم من مسجد مصطفى محمود

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 01:59 ص
تشييع جثمان والدة تامر عبد المنعم من مسجد مصطفى محمود
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الفجر الفني
 

يشيع الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم، جثمان والدته الراحلة، بعد صلاة الظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. 

ومن المقرر أن يتم دفن الراحلة بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

كانت الفقيدة قد نقلت إلى أحد مستشفيات القاهرة قبل أيام قليلة في أعقاب تدهور حالتها الصحية.



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