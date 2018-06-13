عواد: لم أجد مساندة حقيقية للاستمرار في معسكر كأس العالم

أكد محمد عواد حارس مرمي الإسماعيلي أنه لم يجد مساندة حقيقية للاستمرار في معسكر منتخب مصر الإعدادي للمشاركة في كأس العالم "روسيا 2018".

وقال "عواد" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " تلقيت دعما كبيرا في المنتخب الوطني وتحفيز من الجهاز الفني، ولكنني لم أجد المساندة الحقيقية لاستمراري في معسكر كأس العالم سواء من الأرجنتيني كوبر أو أي فرد من الجهاز المعاون له".

وأضاف: "لم يتحدث أحد معي من الجهاز الفني للمنتخب بعد استبعادي من قائمة المونديال".

وأتم: "أنا من اللاعبين المظلومين في مصر لأن تركيزي في الملعب فقط.. وأتمنى التوفيق للمنتخب في المونديال".