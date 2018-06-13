اليوم.. أبو ريدة يعود لرئاسة بعثة المنتخب في روسيا

قرر هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الانضمام إلى بعثة المنتخب الوطني الأول، عقب انتهاء اجتماعات الفيفا في روسيا استعدادًا لنهائيات كأس العالم.

ويعود أبوريدة لرئاسة البعثة بدلًا من عصام عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة، بعد انتهائه من اجتماعات كونجرس الفيفا، والتي أقيمت بالعاصمة الروسية موسكو.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخب أوروجواي، عصر الجمعة المقبلة ضمن منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم.