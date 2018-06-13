عاجل.. مراسل "بي إن سبورتس": مشاركة صلاح أمام أوروجواي ليست موكدة

قال مراسل شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، والمتواجد في روسيا، لتغطية نهائيات كأس العالم، إن مشاركة محمد صلاح، نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، مع الفراعنة أمام أوروجواي ليست مؤكدة.

وكان محمد صلاح تعرض لإصابة بالكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد، لكنه يتعافى بشكل كبير قبل ساعات من انطلاق المونديال.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الأوروجواي يوم 15 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمونديال.