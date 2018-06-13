عاجل.. ساعة الصفر تقترب لتنفيذ العملية الكبرى لتحرير مدينة الحديدة في اليمن (فيديو)

تنتظر القوات اليمنية المشتركة المرابطة في الساحل الغربي ساعة الصفر، لاقتحام مدينة الحديدة، وطرد الميليشيات الحوثية منها، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة تحاول فيها الأمم المتحدة إقناع الحوثيين بالانسحاب.





ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" عن مصدر في المقاومة الوطنية اليمنية، أن قوات كبيرة من ألوية العمالقة، والمقاومة الوطنية، والتهامية، وصلت إلى مشارف مدينة الحديدة، وتواصل انتشارها على خطوط المواجهة لبدء معركة الحسم.





ولفت المصدر إلى أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة تواصل تنفيذ عمليات تمشيط واسعة لمزارع مدينة الجاح، وتأمينها من محاولات تسلل لميليشيات الحوثيين الموالية لإيران، تستهدف بها رفع الروح المعنوية لما تبقى من عناصرها المنهارة على جبهات القتال؛ وأن القوات عثرت خلال عمليات التمشيط على كميات كبيرة من الأسلحة، والذخائر، وقذائف "آر. بي. جي" التابعة لعناصر الميليشيات.



