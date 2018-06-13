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روبرتو كارلوس يرشح البرازيل للتتويج بمونديال روسيا

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 01:42 ص
روبرتو كارلوس يرشح البرازيل للتتويج بمونديال روسيا
البرازيل
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ريهام عبد المحسن
 

رشح روبرتو كارلوس نجم البرازيل وريال مدريد السابق البرازيل للفوز بكأس العالم التي تحتضنها روسيا في الرابع عشر من الشهر الجاري.

 

وقال كارلوس في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": " كأس العالم الحالية ستكون الأفضل في التاريخ وأرشح البرازيل للفوز بها فنحن لدينا 5 ألقاب وستشهد البطولة تألق نيمار ومارسيلو علامة مميزة في البرازيل".

 

واختتم كارلوس تصريحاته قائلاً: " من الممكن أن نتصدر المجموعة ودائماً تكون أول مباراة صعبة وكرواتيا لديها إمكانيات كبير للتأهل لدور ال 16".

 

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