محمد عواد يكشف كواليس مقابلته مع تركي آل الشيخ في سويسرا

وقال "عواد" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "بعد استبعادي من معسكر منتخب مصر تلقيت اتصالًا من شخص يدعى "علي رماح" مستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة العامة السعودية، يطلب مني الحضور لمقابلة "آل الشيخ" في سويسرا وأرسل لي تذاكر الطيران".

وأضاف: ""وصلت سويسرا لمقابلة تركي آل الشيخ ووجدت بعض اللاعبين السعوديين المستبعدين من قائمة منتخب السعودية موجودين أيضُا لمقابلته".

وتابع: "وجدت دعما معنويا كبيرا من تركي آل الشيخ بعد استبعادي من قائمة المونديال كنت أتمنى أن أجده من المسئولين في مصر، وأكد لي على ثقته التامة في إمكانياتي وقدراتي الفنية، وأشكره على ذلك".

وأردف: " آل الشيخ أبلغني أنه حصل على تقييم وموافقة من الحارس الألماني الأسطوري أوليفر كان قبل ضمي للدوري السعودي، كما حصل على رأيي بشأن هوية مدرب الحراس الجديد الذي أرغب العمل معه ورشحت له المدرستين البرازيلية والألمانية".

واستطرد: " بالفعل طلب من المدرب البرازيلي للوحدة السعودي احضار مدرب حراس مرمى برازيلي للعمل في الفريق، خاصة وأن "آل الشيخ" الرئيس الشرفي لنادي الوحدة ويحرص دائمًا علي دعم جميع الأندية السعودية".

وأتم: " آل الشيخ وعدني بتوفير كافة العوامل والإمكانيات التي تساعدني علي النجاح في الدوري السعودي ويساعدني علي الإحتراف في أحد الدوريات الأوروبية في المستقبل".