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رئيس المجلس الاقتصادي العالمي: مصر لديها الإمكانيات الفنية والبشرية لتصنيع سيارات النقل

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 03:48 ص
رئيس المجلس الاقتصادي العالمي: مصر لديها الإمكانيات الفنية والبشرية لتصنيع سيارات النقل
صورة أرشيفية
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نعيم يوسف
 
قال صبري العدوي، رئيس المجلس الاقتصادي العالمي، إن هناك العديد من المميزات للاستثمار في مصر، مثل حرية حركة رؤوس الأموال، والفرص البديلة، والإصلاح الاقتصادي الذي تحمله الشعب المصري بـ"رجولة واحترام ومحبة".

وأضاف "العدوي"، في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أنه لا يوجد مكان يؤمن المروعات ورؤوس الأموال في المنطقة مثل مصر، لافتا إلى أن المجلس لديه مشروعات محددة لاستثمار في مصر.

وتابع رئيس المجلس الاقتصادي العالمي، أن القادم جيد، ويستحقه المصريون كما تحملوا، موضحا أن مصر لديها الإمكانيات الفنية والبشرية لتصنيع سيارات النقل، وسوف تفعل ذلك.
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