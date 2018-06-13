عاجل.. مصرع شخصين وإصابة آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسكندرية

لقى شخصان مصرعهما وأُصيب 3 أخرين، في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية اليمن غربي محافظة الإسكندرية.



تلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم ثان العامرية بوجود مشاجرة ومصابين بقرية اليمن.



بانتقال اللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية وقيادات وضباط المديرية، تبين حدوث مشاجرة بين كل من "ع ع ا ع سن ٣٥ مزارع - مصاب بطلق ناري بالبطولة فتحة دخول وخروج بالظهر وتوفي"، "خ ع ا ع سن ٦٣ - مزارع وشقيق الاول"، "ع خ ع اع سن ٢٥ - مزارع ونجل الثاني"، طرف اول"، و"ا ع س سن ٣٦ مزارع - مصاب بطلق ناري بالرأس له فتحة دخول بالذقن وخروج بالرأس وتوفي"، "ع ع س سن ٣١ - شقيق الرابع ومصاب بجروح بالجسم"، "ف ع س سن٣١ - مزارع شقيق الرابع، ومصاب بسحجات بالجسم"، "م ا ع سن ١٨ - مزارع نجل الرابع، مصاب بجروح وسجلت وكدمات بالجسم"، "طرف ثان"، والطرفين مقيمين بالقرية محل البلاغ، لوجود خلافات سابقة.



وقد تمكن القوات من ضبط طرفي المشاجرة، والسلاح الناري المستخدم "بندقية آلي" والطلقات.



تم نقل المصابين لمستشفي العامرية العام للعلاج تحت الحراسة، وإخطار النيابة وقسم الأدلة الجنائية، تم نقل الجهتين لمشرحة الإسعاف، تحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة.



وقد وجه اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتعيين الخدمات الامنيه اللازمة لمتابعة الحالة الأمنية، وتولت النيابة العامه التحقيق.

