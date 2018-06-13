انتهاء مفاوضات "مصر للسياحة" لشراء 30 أتوبيس سياحي فاخر من الهند

انتهت شركة مصر للسياحة من مفاوضات مع الجانب الهندي للحصول على قرض ميسر لشراء 30 أتوبيس وميني باص سياحي فاخر لضمه إلى أسطول النقل بالشركة.





وقال رشاد رفاعي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، إن الشركة انتهت من جميع الإجراءات والالتزامات والترتيبات مع الهند عن طريق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لافتًا إلى أن الشركة في انتظار تنفيذ الجانب الهندي لمنح القرض وعملية الشراء.





وكانت الشركة تسلمت في العام الماضي، 10 أتوبيسات سياحية فاخرة وضمتها إلى أسطول النقل، وبلغ ثمنها نحو 18 مليون جنيه سددتها الشركة نقدًا، وهي من طراز مرسيدس 600 موديل 2016 و2017 مجهزة بتجهيزات داخلية فاخرة ومزودة بدورات مياه.





يأتي ذلك في إطار خطة الشركة للإحلال والتجديد المستمر للسيارات، وجلب سيارات حديثة لتواكب العصر وترضى العملاء والسياح الذين تقلهم الشركة داخل مصر إلى مقاصدهم السياحية المختلفة.





الجدير بالذكر أن أسطول النقل بالشركة يضم حاليا أحدث طرازات وموديلات السيارات، وسيصل عدد أسطول النقل بعد شراء السيارات الجديدة نحو 105 سيارات ليعد أكبر وأحدث أسطول نقل على مستوى شركات السياحة.