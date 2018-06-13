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الكرات الثابتة تطيح بـ"الحضري" من مواجهة أوروجواي

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 01:28 ص
الكرات الثابتة تطيح بـالحضري من مواجهة أوروجواي
أحمد ناجي
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محمد الصو
 

 

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، ليكون الحارس الأساسي أمام أوروجواي في نهائيات كأس العالم.

 

ويأتي الدفع بالحارس الشاب على حساب عصام الحضري، بسبب رشاقته وتعامله مع الكرات الثابتة والعرضيات، وهو ما يجده كوبر غير متوفر عند حارس مرمى التعاون السعودي المخضرم.

 

وحرص كوبر على عقد اجتماع مع أحمد ناجي مدرب حراس المرمى، لمشاورته وهو الأمر الذي لاقى ترحيب من جانب ناجي، خاصةً أن الشناوي يمتاز بسرعة رد الفعل وثباته بالمرمى.

 

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة أوروجواي، عصر الجمعة المقبلة ضمن منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم.

 

المزيد عن: محمد الشناوي عصام الحضري رياضة حارس مصر الكرات الثابتة الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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