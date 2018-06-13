جوينث بالترو تقرر ترك التمثيل لصالح أسرتها

بعد مسيرة حافلة من الأفلام السينمائية الناجحة مثل المنتقمون والرجل الحديدي، قررت نجمة هوليوود الحاصلة على الأوسكار جوينث بالترو اعتزال التمثيل للاهتمام بأسرتها.





وكشفت جوينث عن قرارها في لقاء إذاعي جمعها بالنجمة القديرة ميج رايان، التي دافعت بدورها عن قرار جوينث، مشيرة لأنها حين شعرت باحتياجها للتركيز على حياتها الأخرى قامت بنفس الشئ في الماضي.





وأعلنت جوينث أنها ستركز على العمل بمستحضرات التجميل والموضة، لرغبتها في الاهتمام بموهبتها في تصميم الأزياء في الفترة القادمة.







