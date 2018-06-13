اليوم .. سحب قرعة دوري القسم الثالث

تجرى قرعة مسابقة دوري القسم الثالث للموسم الجديد 2018-2019 اليوم الأربعاء، في منطقة الغربية لكرة القدم، حيث تتضمن المجموعة الثامنة أندية المنوفية، والقليوبية والغربية.

ومن المنتظر أن يحضر مندوب عن كل فريق، خلال سحب القرعة، حيث من المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الأولى يوم السبت 11 أغسطس.

وتتضمن المجموعة الثامنة 14 فريق هم بنها، وبطا، وطوخ، وغزل شبين، وسرس الليان، ونجوم السادات، وميت خاقان، وعرب الرمل، وزفتى، وسمنود، وصيد المحلة، وعثماشون، ومالية كفر الزيات، وسبورتينج كاسل

ويتأهل الفريق صاحب المركز الاول إلى دورة الترقي التي تضم 5 أندية هم أوائل المجموعات من الخامسة إلى التاسعة لتحديد الفريق الصاعد لدوري المحترفين "ب" بينما يهبط 4 أندية من كل مجموعة للدرجة الرابعة.