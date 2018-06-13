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تعرف على القائمة التي تسببت في أزمة بين حسام حسن والمصري

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 01:20 ص
تعرف على القائمة التي تسببت في أزمة بين حسام حسن والمصري
حسام حسن
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الفجر الرياضي
 

كشف مصدر مقرب من حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري عن أسباب أزمته مع إدارة النادي، والتي لوح بسببها بالاستقالة.

 

وقال المصدر إن هناك لاعبين طلب العميد من مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية التعاقد معهم، ولكن المجلس لم يتمكن من إنهاء الصفقات.

 

قائمة اللاعبين التي تسببت في الأرمة ضمت دودو الجباس الذي انتقل لوادي دجلة، والفشل في إنهاء صفقة محمد فاروق وأحمد علي لاعبي المقاولون العرب، وعمرو مرعي لاعب النجم الساحلي التونسي.

 

الأزمة الأكبر بين حسن ومجلس المصري تمثلت في النيجيري ايزي ايمكا لاعب الانتاج الحربي السابق، والتي طالب العميد بضمه منذ فترة ولكن تباطؤ مسئولي المصري تسبب في لفت انتباه الأهلي الذي دخل في مفاوضات لضم اللاعب واقترب من الحصول على توقيعه.

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