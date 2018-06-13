نادية لطفي تفوز بجائزة الدولة التقديرية في "الفنون" لعام 2017
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 01:18 ص
أعلن المجلس الأعلى للثقافة منذ قليل، بحضور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عن جوائز الدولة التشجيعية لعام 2017، وذلك بعد اتمام علمية التصويت في جلسة مغلقة ضم أعضاء المجلس ممن لهم الحق في التصويت، حيث تم خروج رؤساء الهيئات والقطاعات بوزارة الثقافة بعد استبعادهم من التصويت وفقا لتعديلات القانون رقم 138 لسنة 2017.
جوائز "الفنون"
1- الفنانة نادية لطفي
2- الموسيقار محمد سلطان
3- حجبت
جوائز "الأدب"
1- الدكتور عبدالحكيم راضي
2- الكاتب محمد قطب
3- الدكتور كمال الدين عيد
جوائز "العلوم الاجتماعية"
1- الدكتورة سعدية بهادر
2- الدكتور شبل بدران
3- الدكتور أحمد رفعت
4- المستشار عبدالعزيز الجندي
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