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توفيق عكاشة يهاجم منتقدي ارتفاع أسعار المترو: "اشتغلوا مثل السوريين"

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 04:20 ص
توفيق عكاشة يهاجم منتقدي ارتفاع أسعار المترو: اشتغلوا مثل السوريين
الإعلامي توفيق عكاشة
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نعيم يوسف
 
هاجم الإعلامي توفيق عكاشة، من ينتقدون ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، لافتا إلى أنها تكلف الدولة 14 جنيهًا، بالإضافة لارتفاع تكلفة الكهرباء والخدمات.

وأوضح "عكاشة"، في برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على قناة العاصمة الفضائية، الثلاثاء، أن الدولة مازالت تدعم هذا المرفق، وتتحمل نصف التكلفة بينما يدفع المواطن نصف التكلفة فقط.

ودعا، المصريين لكي يعملوا في أكثر من عمل، مثل السوريين، حيث يعملون صباحا في عمل، ومساء في عمل آخر.
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