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نجم البرازيل: محمد صلاح سيتألق في مونديال روسيا

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 01:13 ص
نجم البرازيل: محمد صلاح سيتألق في مونديال روسيا
محمد صلاح
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ريهام عبد المحسن
 

توقع روبرتو كارلوس نجم البرازيل وريال مدريد السابق تألق الأرجنتيني سيرجيو بوسكيتس وتوني كروس ونيمار وميسي ومحمد صلاح، في مونديال روسيا، كما أكد أن ديلي آلي سيكون مفاجأة البطولة.

 

وقال كارلوس في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون سبورت: " أتوقع تألق بوسكيتس من الأرجنتين وكروس من ألمانيا ونيمار من البرازيل وميسي من الأرجنتين وصلاح من مصر وديلي آلي نجم إنجلترا سيكون مفاجأة المونديال".

 

واختتم كارلوس تصريحاته قائلاً: " من المؤسف ألا تتواجد إيطاليا في كأس العالم ولا يجب أن يعتزل بوفون لأنه مثل أعلى ليس للحراس ولكن للاعبين".

 

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