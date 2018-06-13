من هي ياسمين فؤاد المرشحة لمنصب وزيرة البيئة؟

ساعات قليلة تفصلنا عن شروع الحكومة الجديدة في عملها بعد حلفها اليمين الدستورية، ومن بين الوزراء الجدد المرشحين لتولي حقائب وزارية الدكتورة ياسمين فؤاد والتي من المتوقع أن تكون وزيرة للبيئة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلفا للدكتور خالد فهمي.



ياسمين محمود فؤاد، أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة، وهى تشغل منذ أغسطس 2014 منصب القائم بأعمال مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية.



لدى الدكتورة ياسمين العديد من الإصدارات المحلية والدولية فى مجالات التمويل والاقتصاد، بشكل خاص عن البورصة المصرية، والتمويل متناهى الصغر، والرقابة المالية، والاستثمار الأجنبى المباشر.



وأكدت مصادر لـ"الفجـر" أن الدكتور مصطفى مدبولي انتهى من تشكيل الحكومة الجديدة، وسيتم حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ساعات.

