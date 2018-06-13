أيام قليلة على مونديال روسيا.. 3 لقاءات لنتدبرها من جديد!

وبدأ العد التنازلي.. هل أدركنا بعد أننا عانقنا الحلم بأيدينا وأن اللاعبين في المعسكر بالفعل يستعدون للمشاركة في الحدث الأهم..

استسلمت لنا المستديرة أخيرا ورأفت بملايين لم يملوا من الانتظار طيلة أعوام..

"الفجر الرياضي " يستعرض ثلاث مباريات مهمة في تاريخ الفراعنة لن تنساها الجماهير..

18 يونيو 2009

المكان.. استاد إليس بارك فى مدينة جوهانسبرج.

مباراة ضمن فعاليات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس القارات.

مصر ستواجه بطل العالم.. لن يتكرر سيناريو المباراة الماضية بكل تأكيد.. من العبث أن نفكر حتى في الأمر!

ولم لا؟

أحرجنا السامبا في المباراة السابقة ولولا ما حدث في اللحظات الأخيرة لكانت الأمور حُسمت لصالحنا على حساب السيليساو.

قالها عصام الشوالي "المصريين مروا من هنا" ولكن المهمة الثانية لا تقل صعوبة..

سيبدأ اللقاء وأكثر المتفائلين يحلم بالخروج بسلام من اللقاء دون أي خسائر مهينة. لا جدوى من عقد المقارنات الفردية بين لاعبي مصر والاتزوري فالنتيجة معروفة ولا داعي للإحراج.

تخبرنا الكرة أن مقاييسها مغايرة دوما لما يجمع الناس عليه!

الحضري أرغم بوفون على الانحناء له.. حمص لدغ مرمى الطليان وحارسهم لم يحرك ساكناً..

القاعدة كُسرت وراية مصر حلقت عالياً وانحني لها لها الجميع.

14 نوفمبر 2009

لم ننتظر كثيرا.. فقط دقيقتان وهذه فقط البداية كما قال حازم الكاديكي متأثراً بالهدف المبكر الذي أحرزه عمرو زكي في مرمى الجزائر.

الجماهير في ستاد القاهرة انتفضت والأمل بدأ يلوح لهم من جديد.. هدفان فقط يجعلان الحلم حقيقة أو هدف واحد سيعقد الأمور بعض الشئ وتُلعب مباراة فاصلة ولكن لا يهم..

هذه الجماهير الغفيرة تعلم جيدا سيقاتل لاعبوها إلى آخر لحظة وهذا الشعور كاف بالنسبة لهم.

الهدف الثاني ياللصاعقة.. زلزال ضرب القارة بأسرها..

الأمور لا تحتاج لحسابات معقدة لو لم يذهب هذا الجيل من أبناء حسن شحاتة لمونديال جنوب إفريقيا فمن الأحق بالذهاب؟!

بركات أخطأ الكرة لا يهم وهدف متعب في هذا الوقت القاتل لم يكن وحده ما أثلج صدورهم وحدها تلك الروح التي لمسوها في عيون اللاعبين هي الأغلى والأهم للجماهير.

25 مارس 2016

لأجل هذا تُلعب كرة القدم أيها السادة!

الجماهير ترغب في توجيه التحية له.. يرغبون في شكره على هذا الدرس الذي قدمه والذي سيتوارثوه من بعده..

التعادل أمام منتخب نيجيريا فى الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون كان بطعم الانتصار.

واحدة من المباريات التي كان الجماهير في حاجة إليها.

يودون أحيانا ألا تُحسم المباراة لصالح فريقهم قدر ما يرغبون في التأكد من دوافع لاعبيهم وقتالهم حتى الثواني الأخيرة.. حينها فقط يدعمونهم بكل جوارحهم وهذا المنتظر في روسيا.