الطرابيلي: صرفنا 25% من مستحقات لاعبي المصري.. ونسعى لتعديل عقد الرعاية
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 12:54 ص
نيرة الجابري
أكد الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري، أن مجلس الإدارة، برئاسة سمير حلبية قام بصرف نسبة 25% من مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي منذ يومين.
وقال الطرابيلي في تصريحات له، مساء الثلاثاء: "صرفنا
نسبة ٢٥ ٪ من مستحقات اللاعبين الموسم الماضي منذ يومين".
وتابع: "سنحاول تعديل عقد الرعاية ولكن انشغال المسئولين
مع المنتخب أجل المفاوضات لما بعد مباريات كأس العالم".
وأضاف: " باب التقدم للحصول على رعاية النادي
المصري مفتوح لجميع الشركات و ليس بريزنتيشن فقط".