الطرابيلي: صرفنا 25% من مستحقات لاعبي المصري.. ونسعى لتعديل عقد الرعاية

أكد الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري، أن مجلس الإدارة، برئاسة سمير حلبية قام بصرف نسبة 25% من مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي منذ يومين.

وقال الطرابيلي في تصريحات له، مساء الثلاثاء: "صرفنا نسبة ٢٥ ٪‏ من مستحقات اللاعبين الموسم الماضي منذ يومين".

وتابع: "سنحاول تعديل عقد الرعاية ولكن انشغال المسئولين مع المنتخب أجل المفاوضات لما بعد مباريات كأس العالم".

وأضاف: " باب التقدم للحصول على رعاية النادي المصري مفتوح لجميع الشركات و ليس بريزنتيشن فقط".