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الطرابيلي: صرفنا 25% من مستحقات لاعبي المصري.. ونسعى لتعديل عقد الرعاية

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 12:54 ص
الطرابيلي: صرفنا 25% من مستحقات لاعبي المصري.. ونسعى لتعديل عقد الرعاية
علي الطرابيلي
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نيرة الجابري
 

أكد الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري، أن مجلس الإدارة، برئاسة سمير حلبية قام بصرف نسبة 25% من مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي منذ يومين.

 

وقال الطرابيلي في تصريحات له، مساء الثلاثاء: "صرفنا نسبة ٢٥ ٪‏ من مستحقات اللاعبين الموسم الماضي منذ يومين".

 

وتابع: "سنحاول تعديل عقد الرعاية ولكن انشغال المسئولين مع المنتخب أجل المفاوضات لما بعد مباريات كأس العالم".

 

وأضاف: " باب التقدم للحصول على رعاية النادي المصري مفتوح لجميع الشركات و ليس بريزنتيشن فقط".

 

المزيد عن: مباريات كاس العالم علي الطرابيلي رياضة المصري البورسعيدي المسئ أخبار الرياضة
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