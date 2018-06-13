7 فائزين بجوائز الدولة في التفوق
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 12:46 ص
أعلن المجلس الأعلى للثقافة منذ قليل، بحضور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عن جوائز الدولة التشجيعية لعام 2017، وذلك بعد اتمام علمية التصويت في جلسة مغلقة ضم أعضاء المجلس ممن لهم الحق في التصويت، حيث تم خروج رؤساء الهيئات والقطاعات بوزارة الثقافة بعد استبعادهم من التصويت وفقا لتعديلات القانون رقم 138 لسنة 2017.
وجاءت اسماء الفائزين على النحو التالي:-
جائزتين في "الفنون"
1- الموسيقار بدير
2- الدكتور سعيد بدر
جائزة "الأدب"
1- الدكتور محمد العبد
2- أحمد مراد
جوائز "العلوم الاجتماعية"
1- صلاح سالم
2- الدكتورة إلهام ذهني
3- عبدالسلام أبو قحف
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