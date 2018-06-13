ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2017

أعلن المجلس الأعلى للثقافة منذ قليل، بحضور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عن جوائز الدولة التشجيعية لعام 2017، وذلك بعد اتمام علمية التصويت في جلسة مغلقة ضم أعضاء المجلس ممن لهم الحق في التصويت، حيث تم خروج رؤساء الهيئات والقطاعات بوزارة الثقافة بعد استبعادهم من التصويت وفقا لتعديلات القانون رقم 138 لسنة 2017.

أولًا: الفنون

عدد الجوائز 8 و الفائزون 7 وتم حجب جائزة واحدة.





وجاءت أسماء الفائزين بالجائزة التشجيعية في الفنون لعام 2017 ، على النحو الاتي:-

في فرع فن الرسم والتصوير، الدكتورة فاطمة عبد الرحمن، عن العمل الفائز رسم بالقلم الجاف والاقلام الحشبية الملونة وورق الذهب.





2- في فرع التصوير الجداري، فاز بالجائزة محمد بنوي عن عمل هوائي 4.





3- في فرع العزف على الات النفخ الخشبي ، فاز بيها، الدكتور وسام أمين عن عمل كونشرتو ريتشارد شتراوس للآبوا والأوركسترا.





4- أما في فرع تصميم الرقصات (الأداء الحركي)، فازت المخرجة والمصممة ميريت ميشيل عن عمل "الجميع يتنصل من الولاعة الزرقاء".





5- وفي فرع الأداء المسرحي فازت الممثلة إيمان إمام، عن عمل " الزوجة"، بمسرحية "القصة المزدوجة" ، للدكتورة بالمي.





6- وتم حجب جائزة فرع الاحتفالات الشعبية بالموالد.





7- وفي فرع البناء في خدمة المجتمع، مشروعات تصميم وتنمية المجتمعات مناصفة بين المهندس كريم إبراهيم ، والمهندسة نفين عقل، عن عمل تطوير الفراغ العام، وللارتقاء بالبيئة بعزبة خير الله بالقاهرة.





8- اما فرع الانتاج السينمائي لفيلم روائي طويل فازت بيها، المنتجة هالة لطفي عن عمل "الخروج نهار".





ثانيًا: جوائز العلوم الاجتماعية

وصل عدد الجوائز 8، والفائزون 4، وتم حجب 4 جوائز.





وجاءت اسماء الفائزين على النحو الاتي:-

1- تم حجب فرع الاعلام، والشباب، والتربية، وايضا الجغرافيا.





2- فرع التاريخ فاز، شريف طلعت السعيد متولي، عن عمل " الأصولية الدينية حول العالم".





3- فرع علم النفس، فاز الدكتور أحمد موسى، عن عمل مدخل ألى علم النفس الفيزيولجي.





4- أما فرع الثقافة العلمية، فازت بيها الدكتورة نجوى عوض عن عمل "نحو ثقافة علمية متقدمة لمواكبة الفكر الحضاري المعاصر".





5- في فرع الدراسات الاجتماعية، فاز الدكتور خالد ابو الليل عن عمل " التاريخ الشعبي لمصر في فترة الحكم الناصري".







