حقائق لا تعرفها عن دعم البترول (فيديو)



وذكر التقرير أن مصر تستورد ثلث احتياجاتها من البترول بقيمة 800 مليون دولار شهريا، ورغم ذلك هي أقل 5 دول في العالم في سعر الوقود.



ولفت إلى أن دعم الدولة للوقود يتسبب في خسائر لها بقيمة 255.815 مليون جنيه سنويًا، مضيفًا:" دعم الوقود يمثل النسبة الأكبر في الموازنة العامة للدولة ويستفيد منه أصحاب السيارات الفارهة على حساب المواطن الفقير".



كما نوه أن الدولة اتخذت قرارات بأن يحول دعم البترول إلى بطاقات التموين، موضحا أنه تم زيادة قيمة بطاقات التموين بحوالي 23 مليار جنيه، فضلًا عن 6.5 مليار جنيه زيادة لصندوق المعاشات، و2.800 مليون جنيه للمنح والمساعدات".







عرضت قناة "النيل"، مساء الثلاثاء، تقريرا مصورا عن حقائق متعلقة بدعم البترول.