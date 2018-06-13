محمد عواد: الوحدة السعودي ليس "محطة" للانضمام للأهلي

كشف محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي المُعار حديثًا للوحدة السعودي، حقيقة الأنباء التي ترددت حول أن رحيله للسعودية ما هو إلا محطة من أجل الانضمام للنادي الأهلي.

وقال "عواد" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": "لا صحة للأنباء التي ترددت مؤخرًا حول أن انتقالي للوحدة السعودي مجرد "محطة" من أجل الانضمام للأهلي".

وأتم: " إعارتي للوحدة السعودي ليست بنية البيع.. وسوف أعود للإسماعيلي بعد إنتهاء إعارتي"