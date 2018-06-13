كارلوس: زيدان استحق التتويج بالمونديال.. وفيجو كان مملا في المراوغة

أكد روبرتو كارلوس نجم البرازيل وريال مدريد السابق بأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد السابق ونجم فرنسا السابق هو من استحق التتويج بكأس العالم.

وقال كارلوس في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون سبورت: " فيجو كان في المراوغة ممل جداً وزيدان كان الأحق بالتتويج بكأس العالم لأنه كان في زمني ولم أعاصر كلا من بيليه ومارادونا".

واختتم كارلوس تصريحاته قائلاً: "تافاريل وكافو وريكاردو وسقراط ورونالدينيو وكاكا وفالكاو ورونالدو من أفضل اللاعبين الذين لعبوا للبرازيل".