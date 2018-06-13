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حارس المنتخب: أحزنني بكاء كوكا وحافظ بعد استبعادهما من قائمة المونديال

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 12:21 ص
حارس المنتخب: أحزنني بكاء كوكا وحافظ بعد استبعادهما من قائمة المونديال
منتخب مصر
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علاء خليف
 

كشف محمد عواد حارس مرمي الإسماعيلي، أن الثنائي أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا وكريم حافظ لاعب لانس الفرنسي، كانا الأكثر حزنًا من اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب الوطني المشاركة في كأس العالم.

 

وقال "عواد" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": "تماسكت بعد استبعادي من المنتخب الوطني واستقبلت قرار استبعادي ببساطة شديدة".

 

وأتم: " كوكا وكريم حافظ كانا الأكثر حزنًا بسبب الاستبعاد من قائمة المونديال وأحزنني بكاءهما كثيرًا".

 

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