نائب رئيس "العربي الإفريقي" يكشف عن تعاون مصري إماراتي لتصدير الفوسفات



وأكد محمود، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، أن الإمارات اتفقت مع مصر على أن يكون هناك بروتوكول تعاون، مشيرًا إلى أن الدولتين سيوقعان عقود على أن تصدر مصر كميات كبيرة من الفوسفات لأكثر من 13 دولة وعلى رأسهم الهند، مشيرًا إلى أن الإمارات ستكون مركز التسويق لجميع دول الخليج والدول الأخرى.



وأضاف نائب المجلس العربي، أن العوار الذي كان يساعد على هروب المستثمر الأجنبي تمت معالجتها، مستكملًا: "تمكنا خلال 30 يوم بالخروج بـ 6 مشروعات".



قال الدكتور عماد الدين محمود، نائب رئيس المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية، إن مصر لديها احتياطي كبير من الفوسفات الخام، مشيرًا إلى أنه يخدم الكثير من الأنشطة وخاصة في المجال الزراعي.