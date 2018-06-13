محمد عواد يفجر مفاجأة مدوية عن مفاوضات الأهلي معه قبل رحيله للسعودية

أوضح محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي المنتقل حديثُا للوحدة السعودي، حقيقة مفاوضات الأهلي معه قبل الرحيل للدوري السعودي.

وقال "عواد" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " لم يحدث أي مفاوضات رسمية معي من جانب النادي الأهلي قبل انتقالي للوحدة السعودي، ولا صحة لما جاء في بيان تركي آل الشيخ بشأن مفاوضاته معي للانضمام للقلعة الحمراء".

وأتم: " قد يكون تم طرح اسمي للانضمام للأهلي في "الكواليس" داخل القلعة الحمراء ولكن لم تحدث أي مفاوضات رسمية بشأن انتقالي للقلعة الحمراء".