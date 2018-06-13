منتج جديد لحرق الدهون وتخفيف الوزن

يعاني الكثير منا من العديد من المشاكل الصحية، حيث مع التقدم الذي وصلنا له ودخول التكنولوجيا إلى حياتنا وأصبحت الحياة عصرية ومتقدمة، كان لذلك أثر في الصحة العامة للجسم، وأصبح الجسم يتعرض للأمراض سواء كانت من تناول خضروات وفاكهة مليئة بالمبيدات الحشرية أو استنشاق عوادم السيارات والمصانع أو شرب مياه غير نقية بدرجة 100%، كل ذلك أثر على حياة الإنسان بالسلب، لذلك سنقدم من خلال ذلك المقال بعض العقاقير التي تساعد الإنسان في حياته الشخصية والعامة من أجل الوصول إلى الحل الذي يريده، وسنقدم أدوية من إنتاج شركة فوريفر مثل منتج ملتي ماكا لتعزيز الخصوبة وزيادة الرغبة الجنسية، مجموعة كلين 9 المنتج الذي يعمل على حرق الدهون وتقليل الوزن، سنتعرف على تفاصيل كل دواء من حيث مميزاته وأضراره.

عقار كلين 9

يعتبر منتج كلين 9 من العقاقير الطبيعة بنسبة 100%، التي تعمل على حرق الدهون وتقليل الوزن في مده محددة، كما أن مكونات إنتاجه هي مواد طبيعية منذ الزراعة وحتى إنتاج مجموعة كلين 9، لأنه يحتوي على نبات الصبار المعروف منذ زمن فهو فعال في تنقية السموم من الجسم، بالإضافة إلى وجود المكون الأساسي وهو منتجات النحل بكل أنواعه مثل غذاء ملكات النحل وأقراص اللقاح، كما أن فوائده عديدة لجسم الإنسان ولا يوجد ضرر من تناوله، حيث كلين 9 عبارة عن مجموعة تخفض من وزن الإنسان وتحسن من كفاءة الجهاز الهضمي.

مكونات عبوة كلين 9

يتكون كلين 9 من عبوتان من جل الأولوفيرا، علبة واحدة من جارسينا بلس، علبة من فوريفر فايبر، علبة من فوريفير ليت ألترا، متر لقياس الطول.

الآثار الجانبية لكين 9

كلين 9 ليس له أثار جانبية، ولا يؤثر في مصابي الضغط والسكر حيث أنه منتج من مواد طبيعية 100%.

عقار ملتي ماكا

تعد الحياة الجنسية وكل ما يشملها من الأمور الخاصة التي تشغل بال الرجل حيث أن رجولة الرجل لن تكتمل إلا مع اكتمال الجزء الخاص بالحياة الجنسية لديه خصوصا في المجتمع الشرقي، لان الرجل الشرقي يريد الوصول لعلاقة جنسية بطريقة صحية وسليمة، وتحسين العلاقة بين زوجته لتسير الأمور إلى حياة أفضل، وقامت شركة فوريفر بطرح عقار ملتي ماكا ، العقار الذي يعمل على تعزيز الخصوبة للرجال ويقوم بزيادة الحيوانات المنوية، ويقوم ملتي ماكا بزيادة الرغبة الجنسية من خلال تحسين فاعلية هرمون التستو ستيرون وزيادة إفرازه.

مكونات ملتي ماكا

يتكون ملتي ماكا من العديد من المواد التي تعمل على تنشيط الحياة الجنسية للرجل حيث يتكون من الأتي:

الماكا:تستخدم في علاج الاكتئاب وتضخم البروستاتا، والعجز العجز الجنسي، وهشاشة العظام.

تريبولس تريستريس:يعمل على تحسين الرغبة الجنسية وتشنج العضلات، حرق الدهون.

كاتيوابا:يستخدم كعلاج للعجز الجنسي وليس له أضرار ويعتبر منشط جنسي فعال وأمن.

كما يشمل ملتي ماكا العديد من المكونات الأخرى التي تعمل على تنشيط الرغبة الجنسية مثل مادة ميرا بوما3، ساو بالميتو، بيجيوم أفريكانيوم، إل- أرجينين 5، كوإنزيم كيو.

الآثار الجانبية لملتي ماكا