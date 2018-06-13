روبيرتو كارلوس: الأرجنتين ومصر يمكنهما العبور لنصف نهائي المونديال

صرح روبيرتو كارلوس نجم البرازيل وريال مدريد السابق بأن كلا من الأرجنتين ومصر وروسيا يستحقون الوصول للدور قبل النهائي من كأس العالم، التي ستنطلق في روسيا في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وقال كارلوس في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون سبورت: " الحياة في روسيا جميلة والمسافات بين المدن قريبة والمواصلات سهلت الانتقال بين المدن".

وأضاف: "روسيا من الفرق الجيدة ولكنها لا تؤمن بنفسها للوصول للنهائي، أيضًا منتخبي مصر والأرجنتين من الفرق القادرة على الوصول لنصف النهائي".

واختتم كارلوس تصريحاته قائلاً: " روسيا أفضل من السعودية وتتساوى معها في المستوى ولكن الضغط سيؤثر على أدائها في مباراة الافتتاح".