ختام البطولة الرمضانية باسم محمد صلاح في السويس (صور)



وقبل بدء اللقاء أقيمت عددة من المهرجات الاستعراضية لفرق الفنانية الموجودة بالمركز وثم السلام الجمهورى وبدء اللقاء بين مركزشباب المدينة ورابطة مشجعى منتخب السويس. وبين الشوطى المباراة أقيمت عددة من عروض الكاراتية لفريق مركز المدينة بقيادة مدربهم حسام السيد ثم بدء الشوط الثانى.



وكانت بطولة كاس الملك الرمضانية قد بدأت يوم 3 رمضان وشارك فيها 16 فريقا مقسمين على اربع مجموعات كل مجموعة تضم اربع فرق من داخل وخارج السويس.

اختتم مركز شباب المدينة بحى الاربعين بمحافظة السويس، مساء اليوم الثلاثاء، دورته الرمضانية المعروفة ببطولة كاس الملك النسخة الرابعة باسم اللاعب الدولى محمد صلاح بملعب القانونى للمركز، بحضور الكابتن سعيد محمد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس والنائب طارق فاروق متولى ونانسى نصير والمهندس سيد خطاب رئيس مجلس ادارة مركز شباب المدينة والكابتن ميدو هلال رئيس نادى منتخب السويس والمحاسب احمد خشانة امين حزب مستقبل وطن والكابتن كمال فريد الرئيس الشرفى لنادى منتخب السويس.