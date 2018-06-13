"محاميي قنا" تتعاقد مع معامل تحاليل وأشعة وعيادات طبية

تعاقدت نقابة قنا المحامين الفرعية، مع عدد من معامل التحاليل الطبية ومركزا للأشعة وعيادة لأمراض الباطنة وصيدلية ضمن مشروع العلاج للمحامين، برئاسة النقيب، فتحى صوينى، ورعاية سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.



وأعلن أحمد عبد اللطيف، عضو مجلس النقابة، عن التعاقد مع صيدلية الدكتور وائل نبيل بنجع حمادي لصرف الادوية الشهرية للاعضاء فقط مرضي السكر والضغط وقصور الشراين التاجيه والجلطه الدماغيه وبعدعمليات القلب المفتوح وبعد حوادث الطرق بدعم قدره 50%، وصرف الادوية الخاصة بعلاج الاورام السرطانية وعلاج بعد زراعة الكلي والكبد بدعم 90%، بشرط وجود تقرير طبي عن الحاله وروشتة بالادوية المطلوبة يقدمان للنقابة ليتم استخراج خطاب للصيدلية بالصرف.



وقال عضو المجلس، أنه تم التعاقد مع مركز اشعه الدكتور علي عطيه نجع حمادى، وأربعة معامل تحاليل، الخضيري بنجع حمادي وفرشوط وقنا ومعمل تحاليل الحياه بابوتشت، وذلك لعمل جميع انواع التحاليل الطبيه للعضو واسرته، وعيادة الدكتورة عبيراحمد فواز، استاذ الباطنه والجهازالهضمي والمدرس بكليه الطب جامعة سوهاج، بمدينة ابوتشت.

