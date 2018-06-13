أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بعد رفع أسعار الكهرباء





وأعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، مؤكدا أنها لم تتعد 26% في أسعار الكهرباء، وسيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم.

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه سيتم تحريك أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة ولا يمكن لأحد أن يوقفها.وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "العاصمة"، مساء الثلاثاء أن مصر بها أرخص أسعار للوقود والطاقة على مستوى العالم، لافتا إلى أن أنبوبة البوتجاز في الأردن تعادل 180 جنيها مصريا.ولفت إلى أنه لو كان تم تحريك أسعار الوقود والطاقة وأشكال الدعم بشكل تدريجي منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات ما تأثر المواطنين اليوم، منوها إلى أن المواطنين في ذلك الوقت اعترضوا وحدثت انتفاضة الحرامية كما أسماها السادات، والناس كانت تهتف "يا سيد بيه كيلو اللحمة بجنيه"، ما أدى إلى تراجع السادات عن قراره برفع الأسعار.