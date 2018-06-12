عواد: حزين لاستبعادي من قائمة المونديال ولكن أحترم قرار "كوبر"

أعرب محمد عواد حارس مرمي الإسماعيلي المنتقل حديثًا للوحدة السعودي عن حزنه بسبب الغياب عن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم "روسيا 2018".





وقال "عواد" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " بالتأكيد حزين لإستبعادي من قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم لأنني كنت أتمني تتويج مجهود موسمين بالتواجد في روسيا".





وأضاف: " اجتهدت خلال موسمين مع الإسماعيلي ولم أقصر علي الإطلاق وحققت أرقام جيدة ونجاحات مميزة مع الدراويش خلال الموسم المنقضي وكنت أتمني التواجد في المونديال البطولة التي نشارك فيها بعد غياب 28 عامًا".





وأردف: "أحترم قرار كوبر.. وأنا أول واحد هشجع منتخب مصر في المونديال وأتمني التوفيق للحراس الثلاثة في البطولة".





وواصل: "شعرت بإستبعادي من حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني بعد ودية الكويت، وهناك أكثر من موقف في معسكر المنتخب أكد لي استبعادي من قائمة المونديال..والجميع كان حزين في المعسكر بعد خروج المستبعدين".





وتابع: "لم أجد مبرر واضح لإستبعادي من قائمة منتخب مصر قبل كأس العالم والحمد لله علي كل شيئ".





وأتم: " يكفيني إحترام الجميع لي وإشادتهم الدائمة بمستواي خلال الفترة الماضية".



